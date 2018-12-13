Yağışlı hava yaşamı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağan yağışlar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Ceylanpınar ilçesinde uzun zamandır etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağan yağışlar nedeniyle derelerin taşması sonucu Akçakale - Ceylanpınar karayolunda aksamalar devam ederken, göçer bölgesinde bulunan bazı kerpiç evler yıkıldı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda evde bulunan bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sel sularında kısmen tahrip olan Akçakale - Ceylanpınar karayolundaki köprüde tadilat çalışması yapılmaya başlandı.