Yağmur ve dolu yolları dereye çevirdi

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış Siverek ve Hilvan ilçelerinde yolları dereye çevirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde akşam saatlerinde dolu ve sağanak yağmur başladı. Yoğun bir şekilde etkisini gösteren yağış, gece saatlerine kadar devam etti. Her iki ilçede de yollar adeta nehirler dönüştü. Araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler, zor anlar yaşarken vatandaşlar da yağıştan olumsuz bir şekilde etkilendi. Bozova ilçesinde de yağışın etkili olduğu belirtildi.