Yağmurda kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesinde S.Ö.'nün kullandığı 01 DVC 46 plakalı otomobil, Viranşehir yolu üzerindeki Kepez - Kızıltepe kavşağında iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda A.A.'nin kullandığı 31 ABU 684 plakalı Hyundai marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ö.'nün kullandığı otomobil refüje çıktı. Kazada sürücüler ile birlikte araçta bulunan bir çocuk yaralandı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.