Yakalanacaklarını anlayınca traktörleri bırakıp kaçtılar

Şanlıurfa'da oto galericiyi dolandıran zanlılar, yakalanacaklarını anlayınca traktörleri yol kenarına bırakıp kayıplara karıştı. Zanlılardan birini yakalayan jandarma, diğer iki kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki oto galericiler sitesine giden M.S., M.Ç. ve M.A.S. isimli şahıslar, Z.D. isimli işyeri sahibinden 2 traktör aldı. Paranın 100 bin lirasını peşin veren şahıslar, geriye kalan 1 milyon 325 bin lirayı sonra vereceklerini söyledi. Traktörleri alan şahıslar, ödemeyi yapacakları tarihte işyerine gitmedi. Durumdan şüphelenen işyeri sahibi telefonla şahıslara ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri ortak çalışmada M.Ç. isimli şahsı yakaladı. İl genelinde yüzlerce kamera kaydını inceleyen ekipler, traktörleri Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde yol kenarında terk edilmiş halde buldu.

Traktörleri işyeri sahibine teslim eden ekipler, diğer iki zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.