Yalçınkaya esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, vatandaşların sorunlarını yerinde görebilmek amacıyla esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Her hafta başı iş yerlerini ziyaret eden Yalçınkaya, esnafın sorun ve önerilerini yerinde dinledi. Hemşerileriyle de sohbet edip çay içen Yalçınkaya, amacının vatandaşla birlik ve beraberlik içerisinde olmak olduğunu söyledi. Esnafın yanı sıra yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet eden Yalçınkaya, Akçakale'de yaşayan ve çalışan tüm vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti. Yalçınkaya, “Akçakale'nin en büyük sorunu Akçakale sınır kapısıdır. Ticari hayatın canlanması için sınır kapının da hareketlenmesi gerekiyor. Biz de bu konuda çaba gösteriyoruz. Ümit ediyoruz ki bu Suriye'nin yaraları sarılır, Akçakale de bu 9 yılın çektiği acısını ticaret yaparak, iş yaparak sahada kendini göstererek yolunda devam eder" ifadelerini kulandı.