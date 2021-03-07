Yalçınkaya kadınlara karanfil dağıttı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçedeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil dağıtarak kutladı. Yalçınkaya beraberinde AK Parti Akçakale İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Maskan ile AK Parti Akçakale Kadın Kolları Başkanlığını ziyaret etti. Burada kadınlarla sohbet edip öneri ve taleplerini dinleyen Yalçınkaya, Kadınlar Günü'nü kutlayıp karanfil dağıttı. Ardından ilçenin cadde, sokak ve parkları gezerek kadınları ziyaret eden Yalçınkaya, tek tek karanfil dağıtıp kadınların günlerini kutladı.

Kadınların toplumun en önemli dinamikleri ve unsurları olduğunu belirten Yalçınkaya, “Bütün hanım kardeşlerimizin kadınlar gününü canı gönülden kutluyoruz. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde kadına en fazla değer veren bir siyasi liderdir. Hareketinde her zaman kadınlar ön safta yer almıştır. Bunu partinin yönetiminde, ticari hayatta, siyasi hayatta, her alanda kadına öncelik AK Parti tarafından verilmiştir. Ankara'da kadınlar kongresinin, büyük kongrenin tarihi 8 Mart olarak kabul edildi. O şekilde yapacağız. Kadınlar toplumun en önemli dinamikleri, en önemli unsurlarıdır. Kadının kutsal kitabımızda da, dinimizde de çok büyük yeri var. Onun için biz kadını gerçekten inanarak, bir obje olarak istismar ederek değil, kadını gerçek manada hak ettiği yerde bir anne, bir eş, toplumun çok önemli bir ferdi olarak kabul ediyoruz. Bugünü hakkıyla ve layıkıyla kutlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Kadınlar Günü'nü kutluyor, bütün toplumumuza, bütün hanım kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Yalçınkaya ve beraberindekilere teşekkür eden kadınlardan Delle Çatanak ise, “Allah razı olsun, onunla gurur duyuyoruz. İlçede birçok projeye imza attı. İlçeye hizmet etme noktasında aralıksız çalışıyor. Bugün de bizleri ziyaret etti, bizlere karanfil dağıttı. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.