Yalçınkaya, kırsaldaki yol çalışmalarını inceledi

Akçakale kırsalında devam eden yol ve üst yapı çalışmalarını Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yerinde inceledi. Yalçınkaya'nın talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ceylan harabesi anayol bağlantısı ile Pekmezli, Küçük Pekmezli ve Yeşiltepe yol bağlantısında asfalt öncesi yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürdü. Yalçınkaya çalışmaları yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi edinerek çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ekiplere talimat verdi.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip çözüm üretmek için çalışmalar başlattığını belirten Yalçınkaya daha sonra bölgeden ayrıldı.