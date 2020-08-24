Yalçınkaya mesire alanını inceledi

Akçakale'nin en büyük mesire alanını Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Ormanı yapımına başlanan mesire alanında Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Fadıl Topdağ ile çalışma alanında incelemelerde bulunarak yükleyici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yalçınkaya, içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır düğün salonu, barbükeler, ışıklandırma, bayan erkek lavabo, temiz içme su şebekesi, mescit, Kamelyalar ve oturma gurupları. Mesire alanın her bakımdan kusursuz olduğunu aktardı.

Vatandaşların günlük iş hayatından çıkıp rahat nefes alacakları bir mekan oluşturacaklarını belirten Yalçınkaya, “Akçakale'nin en büyük mesire alanını hizmete açıyoruz. Bununla ilgili büyükşehir belediyesi ile müştereken yaptığımız çalışmada ihale neticelendi. Şimdi yapım sürecine başladık Daire başkanımızla beraber sahada yaptığımız incelemede düğün salonun yeri yürüyüş alanları ve diğer alanlar ilgili tespitimizi yaptık çalışmalar başladı. Ümit ediyoruz ki yılbaşında bu parkımızı hizmete alacağız bu park 50 dönüm içinde de 50 yaşında çam ağaçları mevcuttur. Akçakale'nin şanına ve konumuna yakışacak sosyal donatılarla donatılmış bütün ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde büyükşehir tarafından dizayn edilmiş ve inşallah yılbaşında ilk düğün salonu olarak Akçakale de hizmete girecek bu hizmetle beraber diğer spor alanları oturma alanları hedefimiz yılbaşında bunun hizmete alınmasıdır. Akçakale ye ve Akçakale halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.