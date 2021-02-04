Yalçınkaya muhtarlarla buluştu

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya 25 mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bugüne kadar yapılan hizmetleri anlattı ve muhtarların taleplerini dinledi

Akçakale Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yaptı. Toplantıya Yalçınkaya'nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ve ilçenin doğusundaki 25 mahalle muhtarı katıldı. Toplantının gündemi ilçeye yapılan çalışmalar oldu. Yalçınkaya, muhtarlarla 20 aylık süre zarfında hedeflediği ve hayata geçirdiği hizmetleri paylaştı. Daha sonra muhtarlara dinleyen Yalçınkaya, talep ve önerileri de tek tek not aldı.

Modern bir ilçe yaratma gayretlerinin süreceğini belirten Yalçınkaya “Biz kendimize söz vermiştik. Hizmetlerin yüzde doksanını yapacağız sonra muhtarlarımızı davet edeceğiz demiştik. Allah nasip etti. Akçakale hizmetlerinin yüzde doksanı bitti. Geri kalan eksiklikleri de önümüzdeki zamanda tamamlayacağız. Akçakale'yi ülkenin en mükemmel ve en modern ilçelerinden biri haline getireceğiz. Allah bu konuda yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz açık olsun” dedi.