Yalçınkaya'dan 23 Nisan mesajı

Yalçınkaya mesajında, “Bu hafta Türkiye ve Urfa için çok önemli bir hafta Urfa kurtuluşunun yüzüncü yılı Türkiye cumhuriyetinin meclisin 100 yılı ancak üzülerek belirtmek gerekirse bu virüsten dolayı isterimiz gibi bir bayram yapamadık. Buruk bir bayram kutluyoruz. Her şeye rağmen 100 yıl önce batılılara karşı haçlı seferlere karşı Arabı, Türkü, Kürdü bu coğrafyada Fransızlara karşı destansı bir mücadele verdiler ve bütün batılı güçlere karşı Çanakkale de bir destan yazdılar. Hem meclisimizi açtılar hem de Urfa mızı kurtardılar. Bu hafta dolayısıyla bütün Türkiye'nin 23 Nisan bayramı kutlu olsun Urfa'nın kurtuluşu kutlu olsun. İnşallah bu kötü günleri bir daha yaşamamayı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.