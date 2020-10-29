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Yalçınkaya'dan 29 Ekim kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yıl dönümününü kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümününü kutladı.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yalçınkaya, 97 yıl önce Cumhuriyetin ilan edilmesi sürecinde şehit düşen ecdadı saygı ve rahmetle andığı mesajında, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü kutlu olsun. 2023 hedefiyle Türkiye her alanda büyümeye devam ederken, uluslararası alanlarda da söz sahibi olmaya devam ediyor. Bizler de ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimiz saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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