Yalçınkaya'dan anız yangınlarına karşı hamle

Akçakale Belediyesi tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağı korumak, canlılara ve doğaya sahip çıkmak için alternatif tedbirler sağlamaya devam ediyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, bu kapsamda ilçe kırsalında yaz aylarında ekinlerin biçilmesiyle artış gösteren anız yangınlarına karşı harekete geçti. Yalçınkaya, ilçe merkezine 50 kilometre mesafede olması sebebiyle yangına zamanında müdahale edilmesi için kırsal Pekmezli Mahallesi'ne Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile ek itfaiye aracı ve personel gönderilmesini sağladı. Yalçınkaya, daha sonrasında ise mahalleye giderek muhtar Kasım Akgörgen ile görüştü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, “Pekmezli Akçakale'nin en büyük köyü. Geçmişte belde olan bir yerimiz. Burada hasat mevsimi başladı. Hasat mevsimi ile beraber en büyük tehlike yangınlar. Yangına karşı bizim çabamız ve Büyükşehir Belediyesinin gayreti ile itfaiye aracı gönderildi. Şuan burada yangınlara karşı ekip olarak ayaktayız. İnşallah yangınları görmeden bu hasadı tamamlarız. Arkadaşlarımızı da bu hizmeti gördükleri için teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.