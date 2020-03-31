İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalçınkaya'dan “Milli Dayanışma” kampanyasına destek

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma" kampanyasına destek verdiğini açıkladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı “Milli Dayanışma" kampanyasına destek verdiğini açıkladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasında açıkladığı “Milli Dayanışma” kampanyasına Başkan Mehmet Yalçınkaya, sessiz kalmadı. Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Yalçınkaya açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma" kampanyası üzerine ben de maaşımı bağışlıyorum” ifadelerini kullandı.


Korona virüs ile mücadele konusunda merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadıklarını da hatırlatan Mehmet Yalçınkaya, vatandaşlara “Evde Kal” çağrısını da yineledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.