Yalçınkaya'dan modern pazar yeri sözü

Yalçınkaya beraberinde Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Akçakale Semt Pazarcıları Dernek Başkanı Mehmet Toktimur'un ev sahipliğinde pazar esnafı ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda esnafın talep ve önerilerine kulak veren Yalçınkaya modern semt pazarı sözü verdi.

Yalçınkaya toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Pazarcı esnafı ile başından beri canla başla yaptığımız Akçakale'nin batıdaki ilçelerdeki gibi sistem oluşturmak. Burada bir pazar olsun. Pazarcı ve vatandaş kazansın. Biz de önümüzdeki aylarda inşallah pazarcı esnafının, ilçenin ihtiyacını karşılayacak modern pazarlar kuracağız. Onun müjdesini kendilerine vereceğiz. Bizim hedefimiz el birliği ile Akçakale'nin şartlarını değiştirmek. Bütün gayemiz o. Bundan sonra pazarcı esnafımız ile sık sık bir araya geleceğiz. Akçakale pazarıyla, caddesiyle, sokağıyla, alt yapısı, üst yapısıyla sınırda yıldız bir ilçe ve mükemmel olsun. Onun için mükemmel bir pazar yapalım ki hem esnafımız hem vatandaşımız kazansın. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.