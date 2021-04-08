Yalçınkaya'dan polislere anlamlı ziyaret

Yalçınkaya, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk durağı İlçe Emniyet Müdürlüğü olan Yalçınkaya burada İlçe Emniyet Müdürü Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürü Yücel nezdinden tüm polislerin haftasını kutlayan Yalçınkaya, gece gündüz demeden çalışan polisler için “Allah tırnaklarını taşa değdirmesin. Her zaman sağlık, mutluluk içinde görev başında olmalarını canı gönülden diliyoruz” dedi.

Yalçınkaya kontrol noktasında görev yapan polisleri de unutmadı. Hem moral vermek hem haftalarını kutlamak için nöbet başındaki polisleri ziyaret etti. Polisler Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür etti.