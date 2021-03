Yalçınkaya'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgın sürecinde ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Akçakale Devlet Hastanesi'ne giden Başkan Yalçınkaya sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Çiçek dağıtıp personel ve doktorların bayramını kutladı.

Doktorların pandemi sürecinde destan yazdığını dile getiren ve her zaman sağlık çalışanlarının yanında oldukları mesajını veren Yalçınkaya, “Bir doktor babası olarak bütün doktorlara her zaman minnettarız. Allah bize hekime bırakmasın. Urfa'nın türküsü Kapıyı çalan kimdir, Aç bakam gelen kimdir, Yaram derine indi. Belki gelen hekimdir.' Biz hekimin, hastalığın ne olduğunu biliriz. Bu pandemi felaketinde doktorların önemi ortaya çıktı. Bir yılda büyük bir destan yazdılar. Bunların gayretlerini, fedakarlıklarını tarih yazacak. Onlar Çanakkale şehit düşen kahramanlarımız gibi bu konuda bugünün kahramanları doktorlar, sağlık çalışanları, hemşire ve ebelerdir. Bunlar 1 yılda bu ateşin içerisinde gece gündüz demeden insanımızın önünde kendini feda etmişlerdir. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağlık camiasının tıp bayramlarını canı gönülden kutluyorum. Allah yardımcıları olsun. Her şey gönüllerince olsun. Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız” dedi.