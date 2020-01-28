Yalçınkaya'dan TİM'e teşekkür

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle'yi ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı sürecinde Akçakale'ye yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle'yi ziyaret etti. Barış Pınarı Harekatı sırasında Akçakale'ye yapılan insani yardımlardan dolayı Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne şükran duygularını ifade eden Yalçınkaya, "İlçemize yapılan destek kampanyası ile binlerce yardıma muhtaç aile sevinmiş, binlerce yavrumuzun yüzünde tebessüm oluşmuştur. TİM Başkanımız İsmail Gülle'nin önderliğinde gerçekleştirilen bu desteklerle gösterilen asil ve hamiyetperver davranış Akçakaleliler tarafından hiçbir zaman unutulmayacaktır. Akçakaleliler Türkiye İhracatçılar Meclisi üyelerini gönül köşklerinde barındıracaktır” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle de yaptığı konuşmada, Akçakale'nin Barış Pınarı Harekatı'nın merkezi konumunda bulunduğunu ve Suriye meselesinden dolayı ciddi bir şekilde etkilendiğini belirterek, "TİM Ailesi, Barış Pınarı Harekatı sırasında Akçakale'ye gönül köprüsü oluşturarak elinden gelen her türlü desteği sağlamıştır. Zor zamanlarda büyük Türk Milletinin dayanışma ruhunun en bariz bir örneğini göstererek Akçakale'li vatandaşlarımıza destek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Proje ve Yatırımlardan sorumlu Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı ise, "Şükran Mektubu Plaketi" takdiminde, askeri zaferlerin , ekonomik başarılarla taçlandırılmadığı müddetçe nihai hedeflere ulaşmanın imkansız olduğunu belirterek, "Ülkemizin ekonomi savaşçıları olan Türkiye İhracatçılar Meclisinin Alicenap mensuplarını ilçemizde yatırım yapmaya çağırıyoruz. Belediye olarak her türlü imkanımızla yatırımcılarımızın yanındayız” ifadelerini kulandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, TİM Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı birliğinin 2020 yılı ilk sektörel toplantısını Şanlıurfa'da gerçekleştirmeyi planladıklarını ve Akçakale'ye yatırım konusunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.