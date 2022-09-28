Yanan LPG'li otomobil mahallede paniğe neden oldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde park halindeki araç, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. LPG tankının patladığı araç, mahallede korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Hilvan'a bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki LPG'li araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Aracın LPG'li olması nedeniyle olay yerindeki insanlar uzaklaştırılırken, kısa sürede alevlere teslim olan LPG'li araç büyük bir gürültüyle patladı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.