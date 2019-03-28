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Yangın iş yerindeki malzemeleri kül etti

Şanlıurfa’da bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde yaşandı. Gece saatlerinde bir demir doğrama atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük bir maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının söndürülmeden kanepenin üzerine bırakılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği açıklandı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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