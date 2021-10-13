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Yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir ev ve iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir ev ve iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü. Ekiplerin müdahalesi sırasında birbirine çarpan elektrik kabloları bomba gibi patlayarak korkuya neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Camikebir Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını fark eden iş yeri sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, bir eve de sıçrayan alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında birbirine çarpan elektrik kabloları bomba gibi patlayarak korkuya neden oldu. Patlamanın etkisiyle yere yığılan itfaiye erlerine mesai arkadaşları yardım etti. 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Başkan Beyazgül, ev ve iş yeri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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