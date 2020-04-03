Yangında mahsur kalanlar 2 kişi son anda kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz acil müdahale ekibi sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, binada kalan vatandaşları tahliye ettikten sonra evde mahsur kalan ve balkona sığınan 2 kişiyi kurtarmaya çalıştı. Evde kalan iki şahsın balkona çıkıp aşağıdakilere seslenmesi ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken çevredeki vatandaşlar ise olan biteni korku içerisinde izledi. Mahsur kalan şahıslar itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldıktan sonra yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.