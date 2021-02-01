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Yangından kurtarılan çocuk hastanede öldü

Şanlıurfa’da evde çıkan yangında itfaiyenin yaralı olarak kurtardığı 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında itfaiyenin yaralı olarak kurtardığı 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre yangın, dün merkez Eyyübiye ilçesinin Süleymanşah Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Yangında itfaiye ekiplerinin yaralı olarak kurtardığı Suriye uyruklu Gavzan Hasan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ileri derecede yanık olduğu tespit edilen çocuk, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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