Yanımda Kal filminin özel gösterimi Şanlıurfa'da

Çağlar Ertuğrul ile Meriç Aral'ın başrollerini paylaştığı 'Yanımda Kal' adlı sinema filminin oyunculu özel gösterimi Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde yapılacak.

Müzik, edebiyat ve sinemanın sevilen isimlerini Şanlıurfa halkı ile buluşturan Piazza AVM, 25 Aralık Salı günü son dönemlerin en çok konuşulan filmleri arasında yer alan Yanımda Kal'ın oyuncularını konuk edecek.

İş kolik bir adamla sokak şarkıcısı bir kadının dramatik hikayesini konu eden 'Yanımda Kal' filminin oyuncuları Çağlar Ertuğrul ile Meriç Aral, Piazza'daki Cinemaximum'da Şanlıurfalı sinemaseverlerle buluşacak.

Yaşamı sorgulatan büyük bir dramla iç içe yaşanan aşk hikayesinin adeta hafızalara kaçınacağı filmde, başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'a Murat Aygen, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün, Tuna Arman ve Deniz Baytaş eşlik ediyor.

Sebnem Aşkın'ın yapımcısı olduğu filmi Uğur Yağcıoğlu yönetti.