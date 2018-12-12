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Yaralanan sürücü yerine kırılan aynasıyla ilgilendi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde motosiklet sürücüsünün otomobile çarparak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı Kaza sonrası otomobil sürücüsü ise yaralanan motosiklet sürücüsü yerine kırılan aynasıyla ilgilendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosiklet sürücüsünün otomobile çarparak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı Kaza sonrası otomobil sürücüsü ise yaralanan motosiklet sürücüsü yerine kırılan aynasıyla ilgilendi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek ilçesi Tahsin Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve elinde teneke kutu bulunan motosiklet sürücüsü, park halindeyken yola çıkmaya çalışan otomobile çarparak devrildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü otomobilin sürücüsüne tepki gösterirken, aracından inen sürücü ise yaralanan motosiklet sürücüsü yerine kırılan aynasıyla ilgilendi.


Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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