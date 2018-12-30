Yaralı aileye ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor çift yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan aileye, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor çift yaptı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Siverek-Diyarbakır karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Zahir K. hâkimiyetindeki 16 KGA 42 plakalı otomobil, yoğun kar ve buzlama nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü hâkimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen kazada aynı aileden sürücü Mehmet Zahir K. ile Sebahat K. ve 1 yaşındaki kızları Kübra K. yaralandı. Yaralılara olay yerinden geçen doktor çift müdahalede bulundu. Ayrıca doktor çift ambulanslar gelene kadar yarıları üşümemeleri için sıcak tutmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, doktor çift daha sonra yoluna devam etti.