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Yaralı bulunan Arı Şahin'i tedavi altına alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan Arı Şahin’i tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan Arı Şahin'i tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı ve bitkin halde bir Arı Şahin'i bulundu. Ekipler, yanlarına aldıkları yaralı şahini ilçe merkezine getirerek Birecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı şahin ekipler tarafından tedavi altına alındı.

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