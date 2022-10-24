Yaralı kuşlar tedavilerinin ardından doğaya salındı

Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kızıl şahin, saz delicesi ve kukumav kuşu, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Uzun süren tedavilerini tamamlayan ve uçabilecek duruma gelen kuşlar, ekipler tarafından yaşam alanlarına bırakıldı. Kafeslerden çıkarılarak doğaya salınan kuşlar, gökyüzünde yeniden özgür olmanın tadını çıkarttı.