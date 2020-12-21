Yarı olimpik yüzme havuzunun çalışmaları başladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe gençliğine yatırım yapmayı sürdürüyor. Önceki aylarda müjdesi verilen ve geçtiğimiz günlerde de ihalesi yapılan Yarı Olimpik Yüzme havuzunda çalışmalar başladı. Eyyübiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Muradiye Mahallesinde yaklaşık bin 200 metre karelik kapalı alanı kapsayacak şekilde yapılıyor. Ferah ve steril olacak yapı, betonarme ve çelik yapı şeklinde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü kompleks yapıda 30 metre karelik 2 ayrı soyunma odası ile engelli vatandaşlara da hizmet verecek. İlçe gençliğinin ve vatandaşların faydalanacağı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun 120 günde bitirilmesi hedefleniyor. Yapım çalışmalarının başladığı alanda incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Göreve geldiğimiz günden itibaren vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz. Şuanda da gençlerimize ve çocuklarımıza vaat etmiş olduğumuz yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına başladık ve hızlı bir şekilde devam etmekte. Baharda inşallah çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine girecektir. Temel atma töreni öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Bizler de ilgili arkadaşlarımızla birlikte çalışmaların devam ettiği alanı inceledik ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldık. Bu hafta içi inşallah temel atma törenimizi de gerçekleştirip, yapımını kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden çocuklarımıza ve Eyyübiye'mize hayırlı olsun” diye konuştu.