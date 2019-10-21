İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yarım saatlik yağmur trafiği felç etti

Şanlıurfa’da yarım saat yağan yağmur trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Şanlıurfa'da yarım saat yağan yağmur trafiğin kilitlenmesine neden oldu.


Şanlıurfa'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasarlı kazalar yaşandı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Uçaksavar kavşağında araçlar battı çıktı olarak bilinen alt geçide takıldı.


Trafik akışı bir türlü sağlanamayınca sürücüler geri dönüp ters şeritten ilerledi. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ise elektrik kesintileri yaşandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.