Yasağı duyan mezarlığa koştu

Türkiye'de bazı illerde korona virüsü nedeniyle Kadir Gecesi ve bayramda mezarlık ziyaretlerinin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandığının açıklanmasının ardından Şanlıurfa'da vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Türkiye'de bazı illerde korona virüsü salgını nedeniyle Kadir Gecesi ve bayramda mezarlık ziyaretlerinin İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlarla yasaklandığı açıklandı. Diğer illerde alınan kararlar üzerine Şanlıurfa'da da bu yönde karar alınabileceğini düşünen vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, dua edip Kuranı Kerim okudu.

“Yasağı duyduk geldik”

Yakınlarının mezarını ziyaret etmek için gelen vatandaşlardan Abdülaziz Beyaz, “Kadir Gecesi ve bayramda mezarlık ziyaretlerinin yasaklanacağı kararını duyduk. Onun için erkenden geldik. Burada yakınlarımızın mezarı başında Fatihalar okuduk, dua ettik. Vatandaşlar da yoğunluk yaşanmasın diye erkenden gelsinler. Malum hastalık var ne olur ne olmaz vatandaşlarımız önceden gelip ziyaretlerini yapsınlar” ifadelerini kulandı.

Yasağı duyan vatandaşların sıcak havaya ve Ramazan ayına rağmen mezarlıklara geldiği görüldü.