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Yaşam Sokağında çocuklar illüzyon gösterisiyle eğlendi

Karaköprü Belediyesi’nin yaşam sokağında düzenlediği Ramazan etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çocuklar sergilenen gösteri ve oyunlarda doyasıya eğlendi.

Karaköprü Belediyesi'nin yaşam sokağında düzenlediği Ramazan etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çocuklar sergilenen gösteri ve oyunlarda doyasıya eğlendi.


Karaköprü Belediyesi'nin Ramazan ayının dolu dolu geçmesi adına düzenlediği Ramazan etkinlikleri yaşam sokağında yapılan etkinliklerle devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte illüzyon gösterisinde çocuklar doyasıya eğlenirken, çocuklar ve aileleriyle birlikte çeşitli yarışmalar yapılarak ödüller dağıtıldı. Yaşam sokağında güzel bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara yüz boyama yapılırken, vatandaşlara soğuk limonata ikram edildi. Etkinliklerden çok memnun olduklarını söyleyen çocuklar ve aileleri bu etkinliklerden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.


Karaköprü Belediyesi Ramazan etkinlikleri programları 30 Mayıs Perşembe günü yapılacak gösteriler ile devam edecek.

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