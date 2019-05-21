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Yaşam sokağında Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Karaköprü Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri coşkulu bir şekilde devam ederken, etkinliklerin yapıldığı yaşam sokağı her gece vatandaşların katılımıyla rengarenk oluyor.

Karaköprü Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri coşkulu bir şekilde devam ederken, etkinliklerin yapıldığı yaşam sokağı her gece vatandaşların katılımıyla rengarenk oluyor.


Karaköprü Belediyesi'nin Ramazan ayının dolu dolu geçmesi adına her yıl düzenlediği Ramazan etkinlikleri bu yıl tüm coşkusuyla yaşam sokağında devam ediyor. Çeşitli gösterilerin ve yarışmaların yapıldığı programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken özellikle çocuklar doyasıya eğleniyor. Önceki gece yapılan Ramazan etkinliğinde illüzyon ve aşık ile maşuk gösterileri yapılırken, çocuklar ve aileleri ile birlikte çeşitli yarışmalar, oyunlar düzenlendi. Çocuklar için yüz boyama ve balon katlama etkinlikleri de yapılırken, vatandaşlara soğuk limonata ikramı yapıldı. Ramazan boyunca sürecek olan etkinliklere katılan vatandaşlar iftar sonrasını sahura kadar güzel değerlendirdiklerini belirterek, yapılan etkinlikler için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler.


Karaköprü Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri programları bugün Seyrantepe Mahallesinde amfi alanında gerçekleşecek olan etkinlikle devam edecek.

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