Yaşaran göze kansız ağrısız ameliyat

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçisi kadın, göz yaşarması şikayetiyle gittiği devlet hastanesinde doktorlar tarafından ilçede ilk kez kansız ve ağrısız olarak adlandırılan endoskopik DSR ameliyatı uygulanarak sağlığına kavuşturuldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak ailesiyle birlikte çalışan 26 yaşındaki Nebiye G., sağ gözünde göz yaşarması ve çapaklanma şikayetleri ile Siverek Devlet Hastanesi Göz Polikliniğine başvurdu. Yapılan muayene sonucu hastaya gözyaşı kanal tıkanıklığı tanısı konularak ameliyata alındı. Doktorlar ilçede ilk kez uygulanan yöntemle bir ilke imza atarak Nebiye G.'ye kansız ve ağrısız olarak adlandırılan endoskopik DSR ameliyatı gerçekleştirdi. Sağlığına kavuşarak hastane yönetimine teşekkür eden kadın, Siverek'te bu yöntemle tedavi edilen ilk hasta oldu.

Ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunan Uzman Doktor Mehmet Murat, “Nebiye sağ gözünde göz yaşarması ve çapaklanma şikayetleri ile bana başvurdu, yaptığım muayenede sağ gözünde halk arasında gözyaşı kanal tıkanıklığı denilen rahatsızlığın tanısını koyduk. Ondan sonra hasta ve yakınlarıyla konuşarak, hastanın ameliyat olması gerektiğini söyledik. Bu hastalığın herhangi bir tedavi veya ilaçla geçmeyeceğini belirttik ve kendileri de ameliyatı kabul etti, yapılan tetkikler sonucu hastanemizde ilk defa endoskopik DSR ameliyatını başarılı bir şekilde Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı Doktor Raha Aydın ile birlikte gerçekleştirdik. Şu anda hastamızda gözyaşı akması yok, çapaklanması, ağrısı ve burun kanaması yok, hastamız gayet sağlıklı" dedi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Reha Aydın ise “Hastamız bayan ve genç olma hasebiyle ve estetik görüntü açısından iz kalmaması amacıyla biz endoskopik olarak burun içerisinden gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisini yaptık. Bu ameliyat endoskopik DSR olarak adlandırılır. Bu ameliyatı biz Siverek'te ilk defa yaptık ve bundan çok mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kulandı.