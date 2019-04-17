Yaşlı kadın sulama kanalında telef olan ineği için dakikalarca ağladı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşerek telef olan ineğin sahibi yaşlı kadın, tek geçim kaynağı olan ineğinin başında dakikalarca ağladı.

Bozova ilçesine bağlı kırsal Karaca Mahallesi'nde eşi geçtiğimiz yıl vefat eden ve oğlu cezaevinde olan 65 yaşındaki Perihan Şifa, tek başına hayatın zorluklarını göğüsleyerek yaşamını sürdürüyor. Perihan Şifa, maddi imkansızlıklar içerisindeyken komşularından 8 bin 500 lira borç alarak 3 ay önce bir inek aldı. İneği otlaması için kırsala bırakan yaşlı kadın, bir süre sonra ineğini bulamayınca komşularından ve çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonrası inek sulama kanalında boğulmuş halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri, iş makinesi ve halat yardımı ile kanaldan çıkardığı ineği boş bir arazide kepçeyle kazdıkları çukura gömdü.

Perihan Şifa, kanalda telef halde bulunduktan sonra iş makinesi ile çıkarılan ineğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Vatandaşlar, yaşlı kadının tek geçim kaynağının boğulan inek olduğunu söyledi.