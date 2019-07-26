Yaşlılar Bozova'ya çıkarma yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Programı (YADES) "Yeşeren Çınarlar" projesi kapsamında, 65 yaş üstü 180 vatandaşa yönelik Bozova gezisi düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği yürüttüğü Yaşlı Destek Programı (YADES) "Yeşeren Çınarlar" projesi ile 65 yaş üstü vatandaşa yönelik hizmetlerini sürdürüyor. YADES projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara şehir içinde ve dışında birçok program düzenleyen belediye bu kez çınarlara sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte Bozova Çatak'da gezi programı düzenledi. Bozova Çatak gezisine katılan 65 yaş üstü 90 YADES üyesi, torunlar ilk olarak kahvaltı yapıp tekne turu ile doğa ile baş başa güzel bir gün geçirdi. Daha sonra Bozova Çatak tesislerine geçen YADES üyeleri ve sevgi evlerindeki çocuklar burada belediyenin tesislerinde hazırlanan öğle yemeği ikramında bulunuldu. Gezi programına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici de katıldı.

Gezi programına katılan YADES üyeleri de, dede, nine ve torunu bir araya getirip gezi programını düzenlediği için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.