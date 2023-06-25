Yaylak hayvan pazarında bayram telaşı yaşanacak

Yaylak Hayvan Pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan alamayan vatandaşların alabilmeleri için iki gün açık olacak. Kurbanlık sahipleri de kurbanlıklarını satma fırsatını yakalamış olacak. Daha önceleri derme çatma olan Yaylak Hayvan Pazarında kışın çamurdan, yazın ise sıcak ve tozdan geçilmiyordu. 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Suphi Aksoy, ilk iş olarak bölgenin en büyük canlı hayvan pazarını modern hale getirmek için kolları sıvadı. Kısa süre içerisinde modern ve hijyenik açıdan da bölgeye hitap edecek bir hayvan pazarını ilçeye ve bölge halkına kazandırdı. Her hafta cumartesi günleri kapılarını tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara açan hayvan pazarında çevre mahalle ve ilçeler olmak üzere çevre illerden de çok sayıda alıcı ve satıcı geliyor. Cumartesi gününün yanı sıra bayramdan önceki gün de pazarın açık olacağı öğrenildi.

Kurban satışları ve pazarın açılmasıyla ilgili bir açıklamada bulunan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Öncelikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Yaylak Mahallemizde bulunan canlı hayvan pazarı bilindiği gibi her hafta cumartesi günleri açık ancak yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alamayan vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamamaları adına pazarımızı arife günü yani salı günü de açık tutacağız” dedi.

Yaylak canlı hayvan pazarının Kurban Bayramı öncesinde iki gün açık olmasından dolayı gerek kurbanlıklarını satmak için gerekse kurbanlık alamayan vatandaşların kurbanlıklarını rahatlıkla alabilmeleri sağlanacak. Kurbanlık hayvan sahipleri ve vatandaşlar da Belediye Başkanı Suphi Aksoy'a teşekkür etti.