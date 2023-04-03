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Yedek lastik içerisinden 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da bir aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bir aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kent girişinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, yedek lastik içine gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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