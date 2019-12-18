Yemlerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan tırda yapılan aramada hayvan yemlerinin arasına gizlenmiş 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 263 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Mardin kara yolunda şüphelendikleri tırda arama yaptı. Yapılan aramada hayvan yemlerinin arasına gizlenmiş 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 263 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.