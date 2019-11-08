Yemyeşil Karaköprü için çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa'nın en fazla yeşil alan oranına sahip ilçesi Karaköprü'de yeşil alan oranını artırmak isteyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye yeni parklar kazandırıyor.

Atakent Mahallesine kazandırılan ve 9 bin metrekarelik alanı kapsayan Atakent Parkını belediye meclis üyeleriyle birlikte inceleyen Baydilli, her mahallede bu tür yeşil alanları kazandırmak için park ve bahçeler ekiplerinin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

İnceleme sırasında bir açıklama yapan Baydilli, konuşmasına vatandaşların Mevlid kandilini kutlayarak başladı. Baydilli, "Karaköprü Belediyesi olarak konutlaşan, gelişen ilçemizin betonarme bir yapıda kalmaması ve vatandaşlarımızın doğadan uzaklaşmaması adına onlara nefes alabilecekleri yeşil alanlar sunuyoruz. Karaköprü zaten Şanlıurfa'nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi ancak biz daha fazla yeşil alan kazandırmak için sıkı bir çalışma içerisindeyiz. İlçemize sürekli yeni parklar kazandırıyoruz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bugün de Atakent mahallemize kazandırdığımız 9 bin metrekarelik parkımızı meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte inceledik. Gerçekten mahallemize yakışan güzel bir park oldu. Mahallemize ve ilçemize bu parkımız hayırlı olsun. İnşallah daha nice yeşil alanları ilçemize kazandıracağız. Bizi yalnız bırakmayan belediye meclis üyelerimize ve bu güzel parkları kazandırmak için özveriyle çalışan park ve bahçeler ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

9 bin metrekarelik alanda kurulan Atakent parkının içerisinde oyun ve fitness grupları, konuşan banklar ve oturma alanları bulunuyor.