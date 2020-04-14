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Yengelerini öldüren 2 kardeş 5 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 5 yıl önce yengelerini sokak ortasında silahla vurarak öldüren iki kardeş yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 yıl önce yengelerini sokak ortasında silahla vurarak öldüren iki kardeş yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Ceylan K.'nin (35) 2015 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 zanlının ilçe merkezinde olduklarını belirledi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler, bir eve düzenledikleri operasyonla Mahsun K. (22) ve Hakan K.'yi (23) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


7 Mart 2015 tarihinde Siverek ilçesine bağlı Hayriye Mahallesinde yaşanan olayda 7 çocuk annesi Ceylan K., çocuklarını okuldan almaya giderken eşi Ahmet K. ile kayınbiraderleri Mahsun K. ve Hakan K.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Ceylan K.'nin kocası Ahmet K. ile Sezer K., Nevzat K., Tahsin K. ve Polat K. yakalanırken iki kardeşi ise kaçmıştı.

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