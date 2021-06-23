Yeni atanan sağlık müdürü ayağının tozuyla hastaları ziyaret etti

Şanlıurfa'ya yeni atanan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, ilk ziyaretini hastalara yaptı.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'ya ataması yapılan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, ayağının tozuyla ilk ziyaretini hastanede tedavi gören hastalara yönelik yaptı. Burada hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Prof. Dr. Gülüm, daha sonra hastane yönetimi ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müdür Gülüm'ün hasta ziyaretlerinde bulunup, sorunları dinlemesi kentte memnuniyetle karşılandı.