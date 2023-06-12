Yeni yapılan kültür merkezine yoğun ilgi

Haliliye Belediyesi tarafından Kısas Mahallesinde kazandırılan kültür merkezi bölgeye renk kattı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kısas Mahallesinde bulunan eski belediye hizmet binası Kültür Merkezine dönüştürüldü. Kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlandığı ve hizmete sunulan Kısas Kültür Merkezi, içerisinde yer alan kurslarıyla bölge sakinlerinin adresi oldu. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği kültür merkezi, müzik sınıfı, bilgisayar kursu, dikiş atölyesi, el sanatları atölyesi ve okuma salonu ile bölgenin kültürel faaliyetteki ihtiyaçlarını karşıladı.

Kültür merkezi ile ilgili konuşan Kısas Mahalle Muhtarı Davut Ersöz, “Dikiş- nakış, bilgisayar, bağlama kursları açıldı. Bunlar Kısas'ın bir eksiğiydi. Kadınlar boş zamanlarında gelip burada zamanlarını geçiriyorlar, dikiş-nakışlarını yapıyorlar. Aşıklar Diyarı Kısas'ta gençlere burada eğitimlerini yürütüyorlar. Öğrenciler burada aha etkili, bilgili ders çalışıyorlar. Bundan dolayı başkanımıza çok teşekkür ederim, sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu.

Dikiş-Nakış Kursuna katılan kursiyer kadınlar da, Kısas'ta ilk kez kadınlara yönelik kurs açıldığını ve kendilerini geliştirme şansı yakaladıklarını belirtti. Müzik Kursundan eğitim alan gençler ise hayallerinin saz çalmak olduğunu ve uzman hocaları tarafından verilen eğitimle hayallerini gerçekleştireceklerini söyledi.