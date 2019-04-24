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Yeni Zellanda'da katledilen Müslümanlar anısına koştular

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, Yeni Zellanda’da katledilen Müslümanlar anısına koştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, Yeni Zellanda'da katledilen Müslümanlar anısına koştu.


Siverek'te gençlere yönelik sportif, kültürel, eğitim gibi çalışmalara imza atan Siverek Öğrenci Derneği, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanların anısına "İnsanlık Ve Barış İçin Koş” sloganı ile koşu düzenledi. Lise ve ortaokul öğrencilerinin ayrı kategorilerde yarıştığı koşuda dereceye girenlere değişik ödüller verildi.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Akelma," Bizler Siverek Öğrenci Derneği olarak yeni Zelanda da şehit olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını yad etmek, gençlerimizin İslam'ın barış ve huzur dolu mesajını tüm dünyaya yaymak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu koşu yarışmasını düzenledik. Yarışmaya katkıda bulunan ve katılan herkese teşekkür eder dereceye giren yarışmacılarımızı da ayrıca tebrik ederiz" dedi

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