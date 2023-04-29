Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "CHP'nin genetik özellikleri, yapısal özellikleri 70 seneden beri değişmedi”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde konuştu. Erbakan, "Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar helalleşme, şu, bu derse desin, CHP'nin genetik özellikleri, yapısal özellikleri 70 seneden beri değişmedi” dedi.

Şanlıurfa'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Haliliye ilçesinde düzenlediği mitingde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi adaylarına 14 Mayıs'ta destek istedi.

"Ülkemiz için Cumhur İttifakının çatısı altında seçimlere girme kararı aldık”

Erbakan, partisinin il başkanlığı önünde düzenlediği mitingde, “Hepimizin bildiği gibi Yeniden Refah Partisi olarak seçimler öncesinde son derece önemli stratejik bir karar aldık. Ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için, yeni nesiller için, ailemizin korunması için, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımız için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakının çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Bu kararımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Neden böyle söyledim, neden ailemiz için, yeni nesillerimiz için, devletimiz için, ülkemiz için böyle bir karar aldık, dedim. Çünkü karşı bloktaki partilerin, yedili masanın temsilcilerinin ve özellikle de yedili masadaki en önde gelen parti olan CHP'nin sözcülerinin ifade ettikleri, bizi böyle bir karar almaya itti de onun için. Böyle bir yedili masanın Türkiye'de iktidar olmasına vesile olmamak adına ülkemiz, milletimiz için böyle bir kararı aldık neden böyle söylüyorum işte açıklamaları ortada, gerçekten de 2023'ün Türkiye'sinde bu açıklamaları yaparak seçime girdiklerine inanmakta zorlanıyoruz” dedi.

“Erbakan hocamız CHP'nin döktüğü suyla abdest bile olmaz, diyor”

Erbakan konuşmasının devamında, “Ne diyorlar, diyorlar ki efendim 4-6 yaş arasındaki çocuklara, Kur'an öğretmeye çalışmak çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir, biz CHP olarak buna karşıyız, diyor. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın torunları bu topraklarda bu ecdadın torunlarına bu aziz milletimize söylediklerine bak bu insanları elbette ki çoluğuna çocuğuna Kur'an öğretecek dinini öğretecek ama hayır geçmişten beri milletin değerleri ile inancıyla kavgalı bir yapıya sahip olan CHP bu seçimde de gerçek yüzünü gösteriyor. Sadece bu mu hayır bir milletvekili adayları, geçen gün canlı yayında konuşuyor videosu cep telefonunda eğer ben bu videoyu kendim görmesem kulaklarımla duymasam bu söylenenlere gerçekten inanmakta zorlanırdım diyor ki ben CHP'den milletvekili seçilirsem mecliste ortadan kaldırılması için uğraşacağım, çok önemli bir sorun var. Neymiş o sorun. bakın CHP'nin milletvekili adayı canlı yayında söylüyor, videosu şu anda cep telefonumda var. Neymiş o uğraşacağı sorun diyor ki efendim bu camilerde hoparlörden, minareden ezan okunduğu zaman insanlar rahatsız oluyor. Bu kadar çok camiden, bu kadar yüksek sesle ezan okunmasından hastası var, yaşlısı var, ders çalışmış istirahat etmek isteyen gençler var, bu ezanlar sadece caminin içinde okunsun, minareden hoparlörden ezan okunmasın diyor, düşünebiliyor musunuz? Yine aynı milletvekili adayı aynı konuşmanın içinde diğer önemli bir konu da diyor imam hatip okulları haddinden fazla bir sayıya ulaştı, bu kadar ihtiyaç fazlası imam hatip okulu istemiyoruz. Öyleyse ben meclise girdiğim zaman CHP milletvekili olarak bu imam hatiplerin fazlalıklarını da kapatılması için mücadele edeceğim, diyor. Şimdi ben ne demiştim, ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar helalleşme, şu, bu derse desin, CHP'nin genetik özellikleri, yapısal özellikleri 70 seneden beri değişmedi" dedi.

"Cumhurbaşkanı adayları Sayın Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruyorlar, efendim LGBT, Türk aile yapısına zarar verir mi size göre diyorlar, 'ne münasebet efendim, neden versin, bu da herkesin kendi özel hayatı kendi tercihidir. Türk aile yapısına zarar vermez' diyor" ifadelerini kullanan Erbakan, "İşte yedili masanın cumhurbaşkanı adayı bu, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Belediye Başkanı katıldığı bir programda kendisine de soruyorlar, çok affedersiniz eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz, dendiği zaman, diyor ki efendim, bu gayet doğal bir tercih meselesi ancak şu anda toplum buna hazır değil. Millet henüz buna hazır değil, düşünebiliyor musunuz yani toplum millet hazır hale gelirse veya getirebilirsek eşcinsel evliliklerde gayet normal bir şekilde yapılabilir, anlamında bu konuşmayı yapıyor, Allah muhafaza buyursun. Allah bunlara fırsat vermesin, 'Ayasofya'yı yeniden müze haline çevirmemiz lazım' diyor, Ayasofya'nın camii olması doğru bir adım olmadı diyor. Allah gani gani rahmet etsin Erbakan hocamızın internette videosu var diyor ki bu CHP'nin döktüğü suyla abdest bile olmaz, diyor. Erbakan hocamız, Karadeniz'de 80 yaşında bir ninemiz abdest alıyor köyde köyü ziyarete gelen CHP'liler kendisine abdest suyu döküyorlar sonra sohbet edip abdesti bittikten sonra soruyor siz hangi partiden gelmiştiniz CHP deyince uy abdestim de olmadı desene, diyor. Erbakan hocamız bunu anlatırdı" şeklinde konuştu.