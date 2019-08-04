Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi

Şanlıurfa'nın ev sahipliğini yaptığı, 3 gün süren Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin değerlendirme toplantısı ile tamamlandı.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Özhaseki, “Ev sahipliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel beye, milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'nın geleneksel olan kadim sevgisini ve ev sahipliğini burada gösterdiler. Bu toplanmadaki amacımız bölgedeki belediye başkanlarımız ile bir takım sorunları konuşmak ve onlara çözüm yolu aramak şeklinde geçti. Ancak hali ile seçtiğimiz bölge ve yer önemli seçtiğimiz yer Şanlıurfa. İlk geldiğimiz gün Zeynel Başkanımız ile birlikte Şanlıurfa'da yapılacak olan projeleri tek tek masaya yatırdık ve Şanlıurfa için hayati öneme sahip projeleri görüşerek neler yapılabiliri oturup istişare ettik. İlgili Bakanlarımızı birlikte arayarak projeler noktasında talimat vermeleri noktasında ricalarda bulunduk. Bizler gayret edeceğiz ve gayret etmeden olmuyor inşallah bunların neticesinde Şanlıurfa'mıza olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Zaten Cenabı Hakkın verdiği bin bir türlü güzelliğin ve bereketin olduğu bu coğrafyada Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Şanlıurfa'nın bir başka Şanlıurfa olması kanaati bizde hakim. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız ve milletvekillerimiz ile tek yürek halinde Ankara'da projeleri takip ediyorlar” dedi.

Özhaseki: “Şanlıurfa'mız daha güzel yerlere gelecek”

Çok verimli bir toplantı yapıldığını belirten Özhaseki, “Belediyecilik okulu olan bir iş değildir. Belediye başkanlarımız belli bir okullarda yetişerek, belediyecilik okuyarak belediye başkanları olmuyorlar. Yani şehrin mülki amiri gibi veya askeri komutanlar gibi belli eğitimler ile iş başına gelmiyorlar. Vatandaş kendi içinden birini seçiyor ve o başkan da vatandaşı temsil ediyor. AK Parti olarak bir medeniyet inşası yolunda bir belediye başkanı neler yapabilir, şehre nasıl bakabilir, bütüncü anlayış nelerdir ve orada öncelikler nelerdir konularını kendi içimizde istişare ediyoruz. Tecrübeli belediye başkanlarımız bu toplantılarda deneyimlerini paylaşıyorlar. AK Parti olarak daha önce yayınladığımız manifestoya dikkat ettiğimiz ana kuralları bir kez daha madde madde anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce anlattığı konular rastgele söylenmiş, süslü cümleler değildir. Başlattığımız manifestolar üzerinde çalışılmış emek verilmiş, alın teri dökülmüş ve bundan sonra da bizim belediyeciliğimizin yol haritası olan konulardır. İşte bu toplantıda bu konulara değindik ve bugün de sayın bakan yardımcılarımız ile belediye başkanları arkadaşlarımızı karşı karşıya getirdik. Belediye başkanları arkadaşlarımız ihtiyaçlarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Başkanda Şanlıurfa'da yapılacak olan projeleri, taleplerini ilgili bakan yardımcısı arkadaşlarımıza iletti. Ben toplantımızın güzel geçtiğini kanaatindeyim” diye konuştu.