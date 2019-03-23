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Yerinden kopan römork faciaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde minibüsün arkasındaki römork yerinden koparak karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün arkasındaki römork yerinden koparak karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen minibüsün arkasından kopan römork, karşı yönden gelen Mehmet Kaya yönetimindeki 33 TH 398 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Kaya ile yanında oturan Rabia Kaya hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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