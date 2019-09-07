Yeşeren çınarlara İstanbul gezisi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına başlatılan Yeşeren Çınarlar (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaş için etkinlik düzenlendi.

Rehberler eşliğinde İstanbul'u gezen eski çınarlar Sultan Ahmet Cami, Ayasofya Cami, Topkapı Sarayı, Eyüp Sultan Camisini gezerek ardından boğaz turu yaptılar. Konaklama ve ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanan çınarlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.