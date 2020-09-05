Yeşildirek kentsel dönüşüm proje çalışmaları başladı

Eski Karayolları Genel Müdürlüğü hizmet binasının olduğu alanda yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte projenin startı verildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince öncelikle alandaki ağaçların birçoğu kesilmeden kökünden çıkarılarak taşındı, daha sonra ise temel atma çalışmalarıyla birlikte hummalı bir inşaat süreci başladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile inşaat alanına giderek, çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "20 yılı aşkın zamandır süre gelen Yeşildirek Kentsel Dönüşüm sorununa neşteri vurduk" dedi.

Beyazgül, "Haliliye İlçemizin kanayan yarası olan kentsel dönüşüm projesi için ketsel dönüşüm yapılacak mı diye soruluyordu. Göreve geldiğimiz zaman ilk ele aldığımız konulardan biri oldu. Çevre Şehircilik Bakanımız ve TOKİ ile temaslarımızı sıkılaştırdık burada Büyükşehir Belediyemize ait yedi dönümlük bir yeşil alan vardı, bunun karşılığında biz Eyüp Nebi'de sabır evlerini aldık ve sabır evlerini şuan da halkımızın hizmetine sunmak için ihalesini de yaptık, çevre ve peyzaj düzenlemesi yapıldıktan sonra halkımızın hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.

Yeşildirek Kentsel Projesinin birinci etap çalışmalarıyla 40 bin metrekarelik alanda 294 konut ve 26 iş yeri yapılacak. Belirli bir aşamaya geldikten sonra buradaki kentsel dönüşüm ilan edilen bölgede vatandaşlarımız ile temasa geçilerek takas işlemleri başlatılacak.