Yetenek sınavlarına Haliliye ile hazırlanıyorlar

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan resim kursu yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere ve resim yapma konusunda kendini geliştirmek isteyenlere yönelik uzman eğitimler tarafından dersler veriliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezide bulunan resim atölyesinde hizmete sunulan resim kursu, güzel sanat liselerinin resim bölümü ile üniversitelerin resim ile ilgili bölümlerine hazırlanan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kursta kara kalem, sulu boya, pastel boya gibi çeşitli türlerde eğitimler verilirken, lise ve üniversitelerin resim bölümünün yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler ise kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.