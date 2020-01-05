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Yetim çocuklar ücretsiz tıraş ediliyor

Haliliye Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ekipleri, ilçede yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını tıraş ederek yüzlerini güldürmeye devam ediyor.


Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçede tüm vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen Evde Bakım Hizmeti ile bakıma muhtaç ailelerin ev temizliği ve kişisel bakımlarının yanı sıra ekipler, ilçe genelinde belirlenen program dahilinde yetim çocukların ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek çocukların saç tıraşlarını yapıp gönüllerine dokunuyor.


Saç tıraşları yapılan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, yapılan bu hizmetten dolayı çocukları ve aileleri Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.

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